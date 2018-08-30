Украина Оглашена стоимость билетов на поезд четырех столиц

2018-08-30 21:30 198

 

Компания УЗ начала продажу билетов на поезд четырех столиц, маршрут которого проходит через Киев, Минск, Вильнюс и Ригу. Об этом исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, цены на билеты на этот поезд компания старалась сделать максимально доступными для пассажиров. В вагон купе из Киева в Ригу стоимость билета составит 2219 гривен, в вагон СВ - 4428 гривен. Из Киева в Минск в купейном вагоне можно будет доехать за 1853 гривны, а в вагоне СВ за 3574 гривны.

При этом билет на поезд Киев-Вильнюс в купейный вагон будет стоить 1640 гривен, а в вагон СВ - 3271 гривну. Нужно напомнить, что первый поезд четырех столиц отправится из Киева уже 28 сентября. Из Киева он будет отправляться в 13:42. В конечный пункт назначения, в Ригу, поезд будет пребывать в 9:06.

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