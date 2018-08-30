Украина В Украине стартуют крупнейшие учения с иностранными военными

2018-08-30 22:00 177

Международные сухопутные учения Rapid Trident 2018 начинаются в понедельник

В Украине в понедельник, 3 сентября, начинаются крупнейшие в стране международные военные учения Rapid Trident 2018. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Согласно сообщению, открытие учений состоится в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи Яворивского района Львовской области.

"Состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - сказано в сообщении.

28 августа сообщалось, что в России пройдут крупнейшие со времен Брежнева военные учения.