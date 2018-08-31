Украина Украинские суды получили право давать разрешение на выезд ребенка за границу

2018-08-31 10:41 177

Разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины в сопровождении одного из родителей даже при отсутствии докуумента о согласии второго родителя может быть предоставлен на основании решения суда. Однако, только на конкретный одноразовый выезд с четким определением даты выезда и трансфера .

Соответствующее решение приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Как передает профильное издание ЮрЛига, Суд установил, что предоставление разрешения на выезд без определения его начала и окончания, а также страны пребывания без согласия и сопровождения отца противоречит действующему законодательству.

В то же время суд не может одобрить выезд ребенка, не определив четкие временные рамки, а также страну пребывания без согласия и сопровождения отца, поскольку это противоречит действующему законодательству, определяющему равенство прав и обязанностей родителей в воспитании ребенка.

Подобное разрешение может привести к фактическому лишению отца возможности принимать участие в воспитании ребенка и общаться с ним.

Таким образом, Верховный Суд постановлением от 16 августа по делу № 766/15686/16-ц подтвердил выводы низших судов о том, что выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины без согласия и сопровождения отца является разовым, то есть предоставляется судом на конкретно определенную поездку с конкретно определенным периодом пребывания за границей; нельзя лишить отца возможности знать о местонахождении дочери, условиях проживания и других обстоятельствах жизни ребенка.