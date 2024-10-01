Политика Украине не нужно наше разрешение: в США сделали новое заявление об ударах по рашистам

2024-10-01 18:26



Миллер заявил, что Украина может использовать свое оружие для этих ударов.

Украине не нужно разрешение от США, чтобы бить по целям на территории России, и она успешно может использовать для этого свое оружие. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Украине не нужно наше разрешение, чтобы нанести ответный удар по российским целям. Они - суверенная страна и могут использовать оружие, которое они создают самостоятельно, и его много, если вы посмотрите на программы, которые они внедрили за последний год. А если посмотреть на оружие, которое мы им предоставили, то мы ясно дали понять, что они могут использовать его для нанесения ответного удара по российским объектам через границу", - подчеркнул он.

Миллер подчеркнул, что у Украины "есть огромное количество материалов для самозащиты".

Отвечая на прямой вопрос по поводу того, почему бы не позволить Украине наносить ответный удар американским оружием, Миллер отметил, что США "рассматривают все возможности, все тактики и всю поддержку, которую оказывают Украине, в целом".

"Когда мы утверждаем любую новую систему оружия или любую новую тактику, мы смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины", - заявил он.

Разрешение США на удары вглубь территории РФ

Ранее же пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что о полученном разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь России первыми узнают россияне. Уже после этого будет сделано официальное объявление.

В то же время издание The New York Times писало, что по оценке американской разведки, если США и их партнеры позволят Украине наносить дальнобойные удары по РФ, то Кремль может применить "более мощные ответные меры". В частности, Россия может увеличить количество диверсий на объектах в Европе и проводить потенциально смертоносные атаки на американские и европейские военные базы.