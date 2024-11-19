Политика Макрон отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь роССии

2024-11-19 22:15

 

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял "правильное решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории РФ.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает Politico.

"Россия — единственное государство, принявшее решение об эскалации... Именно этот разрыв привел к решению США", — высказался французский президент.

По словам Макрона, новый шаг президента США был сделан в ответ на эскалацию Россией конфликта с Украиной с участием солдат из Северной Кореи. Заметим, что французский лидер заранее заявлял о том, что выступает за разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессорки.

Напомним, стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил избивать дальнобойное оружие по России. уже в ближайшие дни Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности сделки не разглашаются по соображениям безопасности.

subscriber subscriber

Еще по теме

В роССии пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь рф – ISW

2024-11-19 19:15

путин утвердил обновленную ядерную доктрину: что она предполагает

2024-11-19 16:48

Reuters: Украина планирует применить ATACMS по роССии в ближайшие дни

2024-11-18 22:15

Макрон заявил, что путин не хочет мира и не готов к переговорам

2024-11-18 18:26

Еще новости в разделе "Политика"

Макрон отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь роССии

2024-11-19 22:15

Вступление Украины в ЕС: экс-глава Еврокомиссии предложил формат "частичного членства"

2024-11-19 21:37

Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения Трампа, - глава МИД Эстонии

2024-11-19 16:05

Евросоюз приостанавливает финансовую помощь Грузии

2024-11-19 08:25
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Макрон отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь роССии 2024-11-19 22:15
Вступление Украины в ЕС: экс-глава Еврокомиссии предложил формат "частичного членства" 2024-11-19 21:37
Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения Трампа, - глава МИД Эстонии 2024-11-19 16:05
Евросоюз приостанавливает финансовую помощь Грузии 2024-11-19 08:25