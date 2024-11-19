Политика Макрон отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь роССии

2024-11-19 22:15

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял "правильное решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории РФ.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает Politico.

"Россия — единственное государство, принявшее решение об эскалации... Именно этот разрыв привел к решению США", — высказался французский президент.

По словам Макрона, новый шаг президента США был сделан в ответ на эскалацию Россией конфликта с Украиной с участием солдат из Северной Кореи. Заметим, что французский лидер заранее заявлял о том, что выступает за разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессорки.

Напомним, стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил избивать дальнобойное оружие по России. уже в ближайшие дни Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности сделки не разглашаются по соображениям безопасности.