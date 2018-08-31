Политика СБУ подтвердила гибель Захарченко

2018-08-31 20:38 228

 

Украинские спецслужбы подтвердили факт взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Служба безопасности Украины подтвердила гибель главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в эфире телеканала 112 Украина.

"Я не хочу комментировать обстоятельства, нам важно, что действительно был взрыв, в результате которого погиб Захарченко. А при каких обстоятельствах... пройдет время, мы сообщим информацию по этому поводу", - отметил он.

При этом представитель СБУ подчеркнул, что убийство Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов между сепаратистами.

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде сепаратистов, в первую очередь, связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-18 гг. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и на сегодня стала лишней", - добавил Гуськов.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в центре Донецка в одном из ресторанов прогремел взрыв, в результате которого был смертельно ранен глава ДНР. Предварительно, один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва в кафе Сепар в центре Донецка.

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