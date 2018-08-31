Украина СМИ узнали новые обстоятельства гибели главаря "ДНР" Захарченко

2018-08-31 19:48 648

 

Взрыв в ресторане в центре Донецка, в результате которого погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко, был такой большой силы, что его было слышно на окраине города, сообщила изданию РБК очевидец произошедшего Оксана.

"Взрыв произошел около 18 часов, он был довольно большой силы. Я слышала его на окраине Донецка", - рассказала она.

В Telegram-канале, подконтрольном боевикам, сообщили, что в кафе, вероятнее всего, сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под осветительное оборудование.

 По информации Оксаны, главарь пророссийских террористов скончался после госпитализации в центральной городской больнице. Кроме того, в реанимацию доставили пострадавшего при взрыве "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева (Ташкент).

Очевидец добавила, что у посетителей кафе и журналистов, которые быстро оказались на месте взрыва, силовики изъяли флешки и другие электронные носители.

Как отмечает ОстроВ, в Донецке из-за гибели Захарченко введены дополнительные "меры безопасности". В частности, в центре города перекрыли некоторые дороги.

Напомним, что 31 августа в ресторане Сепар в оккупированном Донецке прогремел взрыв. По сообщениям российских СМИ, в результате взрыва был убит главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко, получил ранение "глава минфина" псевдореспублики Александр Тимофеев.

Служба безопасности Украины подтвердила факт ликвидации Захарченко. По информации украинских силовиков, главарь террористов стал жертвой междоусобных войн.

Боевики, в свою очередь, обвиняют в гибели Захарченко неких "украинских диверсантов".

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