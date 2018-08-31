В МИД Украины ответили на обвинения России в убийстве Захарченко

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что быстрая реакция МИД России относительно убийства главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко выдает российские попытки прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"Мегабыстрая реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", - написала Беца.
31 августа российские СМИ сообщили о гибели Александра Захарченко в центре Донецка в ресторане "Сепар".
Позже СБУ подтвердила информацию о гибели Александра Захарченко в Донецке.
В России подтвердили гибель Захарченко и обвинили Украину в его убийстве.