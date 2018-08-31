Политика Убийство главаря «ДНР» может быть инсценировкой

2018-09-01 04:00 150

 

Народный депутат Антон Геращенко предполагает, что убийство главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко может быть инсценировкой либо его ликвидировали сообщники.

Об этом Геращенко написал в Facebook.

«Не исключаю, что это может инсценировка убийства, которое преследует определенную цель. Но и исключать, что Захарченко ликвидировали его сообщники по террористической деятельности, не поделив какую-то сферу криминального бизнеса, — тоже нельзя. Дождемся похорон», — написал он.

Напомним, в СБУ подтверждают гибель Захарченко.

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