Украина Убийство Захарченко: из Донецка никого не выпускают, в городе усиленный контроль

2018-09-01 05:00 87

В Донецк выдвинулись некоторые военные подразделения НВФ "ДНР" с передовой линии, город перекрыт, уехать из города нельзя. Об этом сообщил на своей странице в Facebook региональный координатор Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"В Донецк выдвинулись некоторые военные подразделения НВФ "ДНР" с передовой линии, город перекрыт, уехать из города нельзя. Боятся дестабилизации ситуации", - написал Лисянский.

Впоследствии он добавил, что в связи с сегодняшними событиями в Донецке, торжественные мероприятия к 1 сентября в Донецке отменены. Обещают, что перенесут на понедельник.

"В городе усилен контроль. Пока из города никого не выпускают, обещают открыть выезд завтра. Кроме задержаний, повышенного военного контингента и усиленных патрулей пока ничего нет. Стрельбы в городе не слышно", - добавил Лисянский.

Как сообщили российские СМИ, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке.