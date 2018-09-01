Политика При подрыве Захарченко погибли два человека

2018-09-01 12:00 153

Всего в ходе покушения на главу ДНР Александра Захарченко пострадало одиннадцать человек.

Два человека погибли и девять пострадали в результате подрыва главы ДНР Александра Захарченко в Донецке. Об этом в эфире российского ТВ заявил представитель "оперативного командования" ДНР Эдуард Басурин.

"Двое погибших, 9 раненых, из них 6 - в лечебных заведениях", - сообщил Басурин.

Он добавил, что "информация еще уточняется, потому что их развозили по разным больницам".

Имя второго погибшего он не назвал.

Ранения пострадавших, отметил Басурин, в основном "осколочные от стекол и каких-то предметов и ожоговые".

Басурин также сообщил, что состояние "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева, также пострадавшего в результате взрыва, стабилизировалось.

"Я разговаривал с главврачом, он мне сказал, что состояние стабилизировалось, на данный момент его жизни ничего не угрожает, - сказал Басурин, - но есть два человека, которые в тяжелом состоянии".

Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что Александр Тимофеев погиб вместе с Захарченко. Сайт Миротворец подтвердил эту информацию.