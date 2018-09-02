Политика О чем говорили Порошенко и Волкер в Вашингтоне

2018-09-02 10:30 189

 

В Вашингтоне Президент Петр Порошенко провел встречу со Специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Петр Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против РФ. Глава государства отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников.

Президент Порошенко и Спецпредставитель США также обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии. Кроме того, обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.

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