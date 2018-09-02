Украина В Украине выключили аналоговое телевидение, несмотря на прямой запрет суда

2018-09-02 11:30 240

 

В субботу, 1 сентября, в Украине было выключено аналоговое телевидение, несмотря на запрет суда. Эту информацию "Детектор медиа" подтвердил генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей.

"Да, аналоговое вещание выключили", - сказал он.

На вопрос относительно постановления суда в Ровенской области о запрете отключения аналогового телевидения Семерей ответил: "Нарушил закон, выполнил указание руководства". При этом не уточнил, о чьем именно указании идет.

Напомним, в июне Кабинет министров пролонгировал сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания, а Нацсовет объявил, когда украинцы в последний раз увидят аналоговое вещание.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил в некоторых регионах Украины вещание аналогового телевидения до 1 мая 2019 года. Ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес в Кабмин предложение о необходимости сохранения аналогового вещания на границе с Россией, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора.

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