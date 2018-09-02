Политика Россия не будет встречаться в «нормандском формате» после убийства Захарченко, — Лавров

2018-09-02 12:00 132

 

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из-за смерти главаря «ДНР» Александра Захарченко встреча в нормандском формате в ближайшее время невозможна.

Об этом сообщает ТАСС.

Лавров считает, что ситуация является очень серьезной и требует детального анализа.

«В нынешней ситуации невозможно говорить о ближайшей встречи в «нормандском формате», как этого многие хотят среди наших европейских партнеров», — заявил он.

Кроме того, Лавров добавил, что сейчас РФ занимается анализом данного инцидента и отметил, что убийство Захарченко — «провокация Украины, направленная на срыв Минских договоренностей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря «Донецкой народной республики» Александра Захарченко повысит напряженность на Донбассе.

В частности, Песков заявил, что в Кремле убийство Захарченко расценивают как провокацию.

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что убийство главаря Донецкой народной республики Александра Захарченко может стать причиной осуществления провокаций.

«Мы всегда ожидаем провокаций со стороны России, понимая, что террористы могут их организовать в любой день или время», — сказал украинский министр.

Климкин уверен, что ситуация в ДНР, «может повлиять на дальнейшие действия Москвы», добавив, что в Киеве должны быть к этому готовы.

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