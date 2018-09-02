Политика Все КПВВ в Донецкой области работают в обе стороны - пограничники

2018-09-02 14:30 120

 

Во всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановилось и происходит в обоих направлениях.

Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба Украины.

Там отметили, что в субботу на дорожных коридорах в пределах Донецкой области было затруднено движение для граждан из-за действий российско-оккупационных войск.

В связи с этим, по сравнению с предыдущими сутками, отмечено уменьшение пассажиро-транспортного потока.

"Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 15,1 тысячи человек и 1,8 тысячи транспортных средств: "Майорское"- 2508 человек и 465 транспортных средств; "Марьинка" - 2186 человек и 555 транспортных средств; "Новотроицкое" - 2269 человек и 600 транспортных средств; "Гнутово" - 744 человек и 215 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7395 человек", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также напомнили, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения, кроме КПВВ "Станица Луганская", который закрыт с 2 по 7 сентября на ремонт, начали контрольно-пропускные операции согласно осеннему графику работы.

"Напомним, что пропуск лиц и транспортных средств от 1 сентября осуществляется с 7.00 до 18.30. Изменение временного режима в первую очередь связано с составляющей безопасности", - говорится в сообщении.

31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Позже представитель "оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.

В связи с убийством Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан осуществляется только в направлении временно оккупированной территории (ВОТ), в обратном направлении движения граждан и транспорта нет.

1 сентября представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что боевики не выпускают людей с территории оккупированной Донецкой области ни в Россию, ни на оккупированную территорию Луганской области.

Первый замглавы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Украина просит координаторов ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе в Минске и гуманитарной подгруппе обратиться к к представителям ОРДО для разблокирования работы КПВВ на Донбассе.

Позже Госпогранслужба сообщила, что по состоянию на 14:00 боевики ОРДО начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.

Вечером в субботу представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что все КПВВ в Донецкой области работают в нормальном режиме с 14.30 субботы, однако поток людей значительно ограничен со стороны ОРДО.

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