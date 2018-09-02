Мир Япония подняла в воздух четыре истребителя из-за авиации РФ на границе

2018-09-02 15:00 117

 

Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты Ту-142 и Су-24.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Японии.

Отмечается, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.

В Объединенном штабе Воздушных сил самообороны Японии сообщили, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, сделав круг и обогнув архипелаг. Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю.

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