Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты Ту-142 и Су-24.
Об этом сообщается на сайте Минобороны Японии.
Отмечается, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.
В Объединенном штабе Воздушных сил самообороны Японии сообщили, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, сделав круг и обогнув архипелаг. Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю.