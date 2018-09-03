Украина Школьное перемирие: на Донбассе ранены восемь украинских солдат

2018-09-03 09:43 165

За минувшие сутки ситуация в зоне операции Объединенных сил стала более напряженной, однако полностью контролируемой.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Шумы, Южное, Каменка, Марьинка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов позиций Объединенных сил четверо военнослужащих в течение суток получили ранения, еще четверо получили легкие повреждения. Все они вовремя эвакуированы с позиций, доставлены в медицинские учреждения и получают надлежащее лечение.

По данным разведки, в течение суток трое сепаратистов уничтожены и еще шестеро ранены.

С начала суток противник четыре раза обстрелял позиции украинских военных в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, "школьное" перемирие на Донбассе, которое вступило в силу в полночь среды, 29 августа, не продлилось и десяти минут.