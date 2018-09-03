Политика В Кремле заявили, что убийство Захарченко не означает выход РФ из "Минска"

2018-09-03 19:00 141

 

В Кремле заявляют, что убийство главаря незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александра Захарченко не означает выход России из минского процесса.

Об этом в частности сказал журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса", – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что "любые переговоры ведутся для достижения результата и вести переговоры ради самого процесса не совсем разумное занятие".

Песков в который раз повторил тезис Кремля, что реализацию минских договоренностей "тормозит Киев".

Песков также выразил надежду, на продолжение отношений в "нормандской четверке".

"Президент Путин делает все, чтобы сдвинуть с мертвой точки минский процесс", - заявил он.

Песков не стал комментировать журналистам, кто бы мог заменить Захарченко на посту главаря ОРДО.

"Я не могу вам ответить на этот вопрос", – сказал он.

31 августа стало известно о гибели главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка.

В результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.

В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко.

Россия в убийстве Захарченко обвинила Украину.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье "акт международного терроризма" (ст. 361 УК РФ).

В то же время в МИД Украины заявили, что быстрая реакция МИД России относительно убийства Александра Захарченко выдает российские попытки прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством главаря боевиков ОРДО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 сентября заявил, что после гибели Захарченко о встрече лидеров "четверки нормандского формата" в ближайшее время не может быть и речи.

У Путина заявили, что убийство Захарченко "повысит напряженность" на Донбассе.

Временно исполняющим обязанности вожака боевиков ОРДО стал так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.

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