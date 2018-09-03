В Кремле заявили, что убийство Захарченко не означает выход РФ из "Минска"

В Кремле заявляют, что убийство главаря незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александра Захарченко не означает выход России из минского процесса.
Об этом в частности сказал журналистам 3 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса", – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что "любые переговоры ведутся для достижения результата и вести переговоры ради самого процесса не совсем разумное занятие".
Песков в который раз повторил тезис Кремля, что реализацию минских договоренностей "тормозит Киев".
Песков также выразил надежду, на продолжение отношений в "нормандской четверке".
"Президент Путин делает все, чтобы сдвинуть с мертвой точки минский процесс", - заявил он.
Песков не стал комментировать журналистам, кто бы мог заменить Захарченко на посту главаря ОРДО.
"Я не могу вам ответить на этот вопрос", – сказал он.
31 августа стало известно о гибели главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка.
В результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.
В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко.
Россия в убийстве Захарченко обвинила Украину.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье "акт международного терроризма" (ст. 361 УК РФ).
В то же время в МИД Украины заявили, что быстрая реакция МИД России относительно убийства Александра Захарченко выдает российские попытки прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством главаря боевиков ОРДО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 сентября заявил, что после гибели Захарченко о встрече лидеров "четверки нормандского формата" в ближайшее время не может быть и речи.
У Путина заявили, что убийство Захарченко "повысит напряженность" на Донбассе.
Временно исполняющим обязанности вожака боевиков ОРДО стал так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.