Украина ВАЖНО! В Минобразования объяснили, когда школы и садики могут оказывать платные услуги

2018-09-03 18:30 147

Государственные и коммунальные учебные заведения могут оказывать платные услуги в сфере здравоохранения, отдыха, досуга, оздоровления, туризма, физической культуры и спорта и организовывать платные концертно-зрелищные мероприятия. Но если мероприятия в школах или садиках не финансируют за средства общего фонда государственного и местных бюджетов, тогда их должны проводить во внеучебное время (в том числе на каникулах, в праздничные и выходные дни).

Об этом сообщили в Минобразования.

«То есть фотографы с обезьянками не могут приходить в школу во время уроков к детям и предоставлять свои услуги. То же касается платных спектаклей, концертов и тому подобное», – говорится в сообщении.

Дополнительные платные услуги в учреждениях образования регламентированы постановлением правительства № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности» и совместным приказом Министерства образования и науки Украины, Министерства экономики Украины, Министерства финансов Украины «Об утверждении порядков предоставления платных услуг государственными и коммунальными учебными заведениями».

Учреждение образования обязано бесплатно предоставить заказчику полную, доступную и достоверную информацию о порядке и условиях предоставления конкретной платной услуги, ее стоимости, порядка и срока оплаты.