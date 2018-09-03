Украина Проезд в маршрутках Киева может значительно подорожать - перевозчики назвали новый тариф

2018-09-03 20:30 270

Из-за подорожания в августе бензина, в Киеве и пригороде перевозчики могут снова поднять стоимость проезда. Об этом сообщил эксперт общественной кампании "Евро-патруль" Вячеслав Коновалов, передает 44.ua.

"За последнее время топливо повысилось в цене на 50 копеек. Если говорить о подорожании проезда в Киеве, то 50-60 копеек - это было бы объективно. Но у нас, вероятней всего, перевозчики повысят стоимость где-то на гривну, чтобы подойти к уровню общественного транспорта с проездом по 8 гривен", - сказал эксперт.

Он отметил, что в июле и августа частные перевозчики в большинстве случаев не поднимали стоимость проезда, поскольку хотели увеличить наплыв людей. В то же время директор "Трансгруп" Владимир Назаренко заявил, что подорожание топлива - не главная причина, которая влияет на изменение тарифа проезда в маршрутках.

"Если осенью стоимость проезда действительно увеличится, то это произойдет на всех маршрутах Киева и пригорода. Реальная стоимость билета сейчас должна быть не менее 10 гривен. На это влияют объективные причины: топливо, подорожание доллара, но главный вопрос, из-за чего существенно может подорожать транспорт - это отсутствие рабочей силы, отсутствие водителей практически во всех компаниях", - добавил Назаренко.