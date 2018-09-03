Мир Неожиданно: турецкие пограничники нашли в чемодане грузина девушку

2018-09-03 17:30 186

В воскресенье, 2 сентября, турецкие пограничники на грузино-турецкой границе обнаружили в чемодане гражданина Грузии девушку.

По данным источника, подозрения пограничников вызвал большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. Когда его попросили открыть чемодан и нашли в нем девушкупутешественницу.

Стоит отметить, что девушкой из Узбекистана оказалась 27-летняя жительница Узбекистана. Она пыталась нелегально попасть в Турцию, поскольку въезд туда ей был запрещен.

Гражданина Грузии и гражданку Узбекистана задержали.

По факту возбуждено уголовное дело.