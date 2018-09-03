Мир Неожиданно: турецкие пограничники нашли в чемодане грузина девушку

2018-09-03 17:30 186

 

В воскресенье, 2 сентября, турецкие пограничники на грузино-турецкой границе обнаружили в чемодане гражданина Грузии девушку.

По данным источника, подозрения пограничников вызвал большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. Когда его попросили открыть чемодан и нашли в нем девушкупутешественницу.

Стоит отметить, что девушкой из Узбекистана оказалась 27-летняя жительница Узбекистана. Она пыталась нелегально попасть в Турцию, поскольку въезд туда ей был запрещен.

Гражданина Грузии и гражданку Узбекистана задержали.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Неожиданно: турецкие пограничники нашли в чемодане грузина девушку 2018-09-03 17:30 186
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20-летняя танцовщица обвинила Депардье в домогательствах и изнасиловании 2018-08-31 21:36 720

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