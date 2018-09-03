Политика Убийство Захарченко: Путин прислал в Донецк "серьезных ребят"

2018-09-03 17:13 204

 

В оккупированный Донецк по поручению президента РФ Владимира Путина прибыла группа российских специалистов.

Как сообщил источник в одном из "силовых ведомств" "самопровозглашенной республики", перед прибывшими поставлена задача — найти убийц главаря "ДНР" Александра Захарченко, передает "Росбалт".

"Ночью (1 сентября. – Ред.) приехала группа от Путина. Серьезные ребята. Российский президент сказал: найти и наказать. Многие до сих пор винят директора РГСО (Республиканская государственная служба охраны ДНР. – Ред.) и руководителя "лички" Захара. Эта смерть — некомпетентность полная", - отметил он.

Источник также уточнил, что подозреваемых, которых ранее задержали, отпустили

"Реальных исполнителей так и не задержали. Эксперты утверждают, что на ту закладку ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастны к ней быть не могли", — заключил собеседник.

Руководитель службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности России Сергей Беседа позже подтвердил, что группа сотрудников ФСБ направлена в "ДНР" для помощи в расследовании убийства Захарченко.

По его словам, в ФСБ считают, что к убийству главаря "ДНР" причастны украинские спецслужбы. "Мы думаем, что это определенно так", — добавил он.

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