Украина Помощь получат не все: кому в Украине повысили пенсионный возраст

2018-09-03 20:00 474

 

В Украине с 1 января 2019-го на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто заработал как минимум 26 лет стажа. Остальным придется трудиться до 63 и даже 65 лет.

Об этом говорится в принятом законе "О повышении пенсий" (в правительстве презентовали как пенсионную реформу). Так, с 2019-го все, кто заработал меньше 15 лет стажа, не могут претендовать на пенсию. 60-летние украинцы, которые в следующем году будут иметь только 15 лет стажа, смогут выйти на "заслуженный отдых" в 65 лет. Те, у кого от 16 до 25 лет стажа – в 63 года.

Постепенно требования будут повышать – на 12 месяцев ежегодно до 2028-го. Идея пенсионной реформы простая - тот, кто работал, выходит на пенсию вовремя. Если работал, но меньше 35 лет (к 2028-му), заслуженный отдых переносится.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет. Фактически количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.

Число тех, кто выйдет на пенсию в 65 лет, поменяется за 10 лет незначительно. Если в этом году таких будет 4%, то через 10 лет - всего 5%. Связано это с тем, что минимальные требования для получения пенсии в 65 лет не меняются, достаточно отработать всего лишь 15 лет. В то же время количество украинцев, которые выйдут на пенсию "вовремя", сократится с 70% до 55%.

Фактически такое нововведение приведет к резкому росту числа украинцев, официально "утративших трудоспособность", но при этом не получают пенсию и вынуждены продолжать работать. Так как правительство не повысило общий пенсионный возраст, у работодателя остается больше возможностей для увольнение украинцев старше 60 лет. Хотя львиная их часть вынуждена будет работать дольше.

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