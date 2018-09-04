Украина Ежегодно миллион украинцев бегут из страны в поисках хороших зарплат, - МИД

2018-09-04 13:15 171

Из страны продолжают бежать "золотые" руки и "золотые" головы. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что примерно 1миллион украинцев ежегодно выезжают из Украины. 

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал министр.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в Польше по последним данным проживают 1,4 млн украинцев.

Ранее министр заявлял, что ежемесячно из Украины выезжает около 100 000 работников - это два человека каждую минуту.

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