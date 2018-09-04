Украина Осужденный за похищения и пытки майдановцев пошел на сделку - отсидит менее 2 месяцев

2018-09-05 12:15 123

Обвиняемый Сергей Чемес заключил сделку со следствием и признал себя виновным по всем статьям, которые ему инкриминируют, в том числе в похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года. 

"Речь идет о пособничестве в похищении, пытках майдановцев, препятствовании мирным собраниям, а также о хулиганстве. Чемесу грозило до 10 лет лишения свободы", - сообщает "Громадське".

Сергея Чемеса приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Ему зачтут срок, отбытый им в изоляторе временного содержания. Кроме того, на него распространится так называемый закон Савченко (год за два). Поэтому Чемес отбудет под стражей около двух месяцев.

В прокуратуре рассказали, что мужчина сразу после задержания активно сотрудничал со следствием, давал изобличающие показания против других фигурантов дела.

В частности, его показания стали весомыми для установления вины Крысина, Серова, Чередника и Хачатряна.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что Чемес "непосредственно не совершал насильственных действий в отношении Иваненко и не применял оружия в отношении Веремия, а держал его, пока не подбежали другие "титушки".

Чемес ранее не был судимым и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей. Заключенное соглашение обязывает его в дальнейшем сотрудничать со следствием и давать обличительные показания.

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