Украина Минобороны затребовало из бюджета до конца года еще более 13 миллиардов

2018-09-06 13:12 147

Затраты на содержание мощной и боеспособной армии стремительно растут. Так, дополнительная потребность Министерства обороны Украины на 2018 год составляет 13,1 млрд грн. 

"Дополнительная потребность в средствах до конца 2018 года определена во исполнение пункта 21 заключительных положений закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и составляет 13110,1 млн грн", - сообщили в пресс-службе министерства, передает "Интерфакс-Украина".

В частности:

  • по бюджетной программе "Руководство и военное управление Вооруженными силами" дополнительная потребность составляет 73,4 млн грн,
  • по программе "Обеспечение деятельности ВСУ и подготовка войск" – 8,99 млрд грн,
  • "Медицинское лечение, реабилитация и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" – 121,1 млн грн,
  • "Подготовка военных специалистов в вузах, повышение квалификации и переподготовка военных специалистов и государственных служащих, начальная военная подготовка и патриотическое воспитание молодежи" – 482,2 млн грн,
  • "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" – более 3,187 млрд грн,
  • "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ" – 152,5 млн грн,
  • по программе "Обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта" дополнительно необходимо 103,6 млн грн.

Напомним, ранее Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США представил проект закона "О бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", который предусматривает выделение Украине 250 млн долл.

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