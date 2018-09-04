Политика В Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем - Чубаров

2018-09-04 21:00 273

Буквально несколько часов назад во вторник в аннексированном Крыму началась эвакуация детей, заявил Рефат Чубаров.

В аннексированном Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем. Об этом во вторник, 4 сентября, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 112 Украина.

По его словам, Россия говорит, что в Крыму произошла производственная катастрофа, но никто не знает точно, что именно происходит на аннексированном полуострове.

"Некоторые эксперты не исключают, что на территории Крымского титана могли храниться боевые отравляющие вещества российской армии, или проводиться какое-то тестирование этих боевых отравляющих веществ... Мы не можем взять замеры, но есть обращения к нам людей с описанием симптомов. Сегодня буквально несколько часов назад началась эвакуация детей. Это говорит о том, что ситуация там угрожающая жизни людей", - рассказал Чубаров.

Он также добавил, что наиболее объективной информация об экологической ситуации в Крыму может быть, если на полуостров будут допущены представители организации по защите от химического оружия и, по мнению Чубарова, МЗС Украины должно пригласить такую ​​организацию.

Напомним, ранее токсические вещества обнаружили в воздухе Херсонской области.

Также сообщалось, что выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

Позже стало известно, что выброс загрязняющих веществ в воздух произошел на крымском заводе Титан.

4 сентября в Крыму в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск приостановил производство завод Крымский титан.