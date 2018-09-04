Политика В Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем - Чубаров

2018-09-04 21:00 273

 

Буквально несколько часов назад во вторник в аннексированном Крыму началась эвакуация детей, заявил Рефат Чубаров.

В аннексированном Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем. Об этом во вторник, 4 сентября, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 112 Украина.

По его словам, Россия говорит, что в Крыму произошла производственная катастрофа, но никто не знает точно, что именно происходит на аннексированном полуострове.

"Некоторые эксперты не исключают, что на территории Крымского титана могли храниться боевые отравляющие вещества российской армии, или проводиться какое-то тестирование этих боевых отравляющих веществ... Мы не можем взять замеры, но есть обращения к нам людей с описанием симптомов. Сегодня буквально несколько часов назад началась эвакуация детей. Это говорит о том, что ситуация там угрожающая жизни людей", - рассказал Чубаров.

Он также добавил, что наиболее объективной информация об экологической ситуации в Крыму может быть, если на полуостров будут допущены представители организации по защите от химического оружия и, по мнению Чубарова, МЗС Украины должно пригласить такую ​​организацию.

Напомним, ранее токсические вещества обнаружили в воздухе Херсонской области.

Также сообщалось, что выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

Позже стало известно, что выброс загрязняющих веществ в воздух произошел на крымском заводе Титан.

4 сентября в Крыму в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск приостановил производство завод Крымский титан.

Еще по теме

В Крыму из-за катастрофы началась массовая эвакуация: подробности и фото

2018-09-04 20:17 561

Гриневич: Киев не будет закрывать русскоязычные школы в ответ на ситуацию в Крыму

2018-08-29 18:30 936

Украинский пограничник порвал паспорт соотечественника, решившего переехать в Крым

2018-08-29 17:30 720

Порошенко рассказал, как Украина стремится возвратить Крым и часть Донбасса

2018-08-28 21:00 1371

Еще новости в разделе "Политика"

В Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем - Чубаров

2018-09-04 21:00 273

В Крыму из-за катастрофы началась массовая эвакуация: подробности и фото

2018-09-04 20:17 561

Украина проведет границу с РФ в Азовском море

2018-09-04 17:30 246

До конца сентября Украина полностью прекратит сотрудничество и дружбу с РФ, - Порошенко

2018-09-04 14:45 288
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем - Чубаров 2018-09-04 21:00 273
В Крыму из-за катастрофы началась массовая эвакуация: подробности и фото 2018-09-04 20:17 561
Украина проведет границу с РФ в Азовском море 2018-09-04 17:30 246
До конца сентября Украина полностью прекратит сотрудничество и дружбу с РФ, - Порошенко 2018-09-04 14:45 288

Лента

22:00 Олег Гусев стал тренером киевского «Динамо»
21:30 Украина вслед за Евросоюзом анонсировала отмену зимнего времени
21:00 В Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем - Чубаров
20:30 Гройсман: Повышение стоимости газа неизбежно
20:17 В Крыму из-за катастрофы началась массовая эвакуация: подробности и фото
ВАЖНО! 20:00 В Украине заработал единый электронный реестр медосмотров
19:30 В Минсоцполитики объяснили, как рост минимальной зарплаты повлияет на пенсии
19:00 Почему украинцам урезают субсидии и что будет с началом отопительного сезона
18:30 В Украине повышают тарифы на воду
18:30 Новые правила вступления в ВУЗы в 2019 году – МОН