Украина Украина вслед за Евросоюзом анонсировала отмену зимнего времени

2018-09-04 21:30 366

Если в Европейском Союзе проголосуют за отмену зимнего времени, Минэкономразвития обратится в Кабмин о возможности внесения соответствующих изменений в порядке исчисления времени на территории Украины.

"Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабмина от 13.05.1996 №509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часов на один час назад", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что на территории Евросоюза на основании директивы 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время действует аналогичный порядок исчисления времени.

"Украина взяла курс на евроинтеграцию, которая предусматривает имплементацию европейского законодательства. Существующий на территории Украины порядок исчисления времени является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени. Он способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, отвечает ее географическому положению. Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабмин о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок", - рассказали в Министерстве.

В ведомстве добавили, что "экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют".

Ранее президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз намерен отменить переход между летним и зимним временем. Решение было принято после опроса, в котором 80% граждан ЕС высказались против перевода часов.