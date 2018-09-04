Украина Украина вслед за Евросоюзом анонсировала отмену зимнего времени

2018-09-04 21:30 366

 

Если в Европейском Союзе проголосуют за отмену зимнего времени, Минэкономразвития обратится в Кабмин о возможности внесения соответствующих изменений в порядке исчисления времени на территории Украины.

"Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабмина от 13.05.1996 №509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часов на один час назад", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что на территории Евросоюза на основании директивы 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время действует аналогичный порядок исчисления времени.

"Украина взяла курс на евроинтеграцию, которая предусматривает имплементацию европейского законодательства. Существующий на территории Украины порядок исчисления времени является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени. Он способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, отвечает ее географическому положению. Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабмин о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок", - рассказали в Министерстве.

В ведомстве добавили, что "экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют".

Ранее президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз намерен отменить переход между летним и зимним временем. Решение было принято после опроса, в котором 80% граждан ЕС высказались против перевода часов.

Еще по теме

ВАЖНО! В Украине заработал единый электронный реестр медосмотров

2018-09-04 20:00 213

В Украине повышают тарифы на воду

2018-09-04 18:30 309

Украина проведет границу с РФ в Азовском море

2018-09-04 17:30 246

Почему Порошенко вынужден сотрудничать с Медведчуком?

2018-09-04 17:05 1278

Еще новости в разделе "Украина"

Украина вслед за Евросоюзом анонсировала отмену зимнего времени

2018-09-04 21:30 366

ВАЖНО! В Украине заработал единый электронный реестр медосмотров

2018-09-04 20:00 213

В Минсоцполитики объяснили, как рост минимальной зарплаты повлияет на пенсии

2018-09-04 19:30 249

Почему украинцам урезают субсидии и что будет с началом отопительного сезона

2018-09-04 19:00 372
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украина вслед за Евросоюзом анонсировала отмену зимнего времени 2018-09-04 21:30 366
ВАЖНО! В Украине заработал единый электронный реестр медосмотров 2018-09-04 20:00 213
В Минсоцполитики объяснили, как рост минимальной зарплаты повлияет на пенсии 2018-09-04 19:30 249
Почему украинцам урезают субсидии и что будет с началом отопительного сезона 2018-09-04 19:00 372

Лента

22:00 Олег Гусев стал тренером киевского «Динамо»
21:30 Украина вслед за Евросоюзом анонсировала отмену зимнего времени
21:00 В Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем - Чубаров
20:30 Гройсман: Повышение стоимости газа неизбежно
20:17 В Крыму из-за катастрофы началась массовая эвакуация: подробности и фото
ВАЖНО! 20:00 В Украине заработал единый электронный реестр медосмотров
19:30 В Минсоцполитики объяснили, как рост минимальной зарплаты повлияет на пенсии
19:00 Почему украинцам урезают субсидии и что будет с началом отопительного сезона
18:30 В Украине повышают тарифы на воду
18:30 Новые правила вступления в ВУЗы в 2019 году – МОН