Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС - на Донбассе применили ракетные комплексы

2018-09-05 10:41 243

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - потерь среди украинских военнослужащих нет.

"При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", – сообщили в штаба ООС.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из участков также применили противотанковые ракетные комплексы.

Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

Также отмечено, что с начала текущих суток сепаратисты открывали огонь в районе Водяного. "Утром враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет", – сказано в сообщении.

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