Украина В Украину начали прибывать паломники-хасиды - аэропорт охраняет Нацгвардия

2018-09-05 15:14 246

Терминал "В" аэропорта Борисполь, который выделили специально для прибытия в Украину паломников-хасидов, принял первый рейс уже сегодня.

Всего ожидается прибытие 10 рейсов с паломниками, которые направляются в Умань на празднование Рош Ха-Шана. В этом году празднования начнутся в воскресенье 9 сентября и продолжатся до вторника 11 сентября.

Охрану терминала будут осуществлять сотрудники Национальной гвардии. В самой Умани тоже значительно усилили меры безопасности, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области - в город прибыл отряд из 600 полицейских из 12 областей Украины, в том числе патрульные полицейские, оперативные сотрудники, кинологи с собаками и взрывотехники.

Отмечается, что в прошлом году на празднование в Украину прибыли около 33 тысяч паломников.

Напомним, каждый год в Умани проходит паломничество евреев, которые являются последователями брацлавского хасидизма (одно из течений в хасидском иудаизме), на могилу своего духовного лидера — цадика Нахмана.