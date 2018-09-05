Украина На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников

2018-09-05 12:43 102

На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы первые случаи отравлений пограничников, работающих в непосредственной близости от завода "Крымский титан".

"Наши медики регулярно интересуются состоянием здоровья наших пограничников, несущих службу в непосредственной близости от этого завода. Были жалобы на самочувствие, это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять. Таких людей заменяют на службе, дают им возможность отдохнуть и тщательно обследуют", - сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире "112 Украина".

Официально сообщается, что для граждан Украины, которые проживают на админгранице с аннексированным Крымом, выбросы завода по-прежнему не представляют угрозы.

"Принципиально ситуация не изменилась. Ветер продолжает дуть в глубину оккупированного полуострова, поэтому для граждан Украины, проживающих на админгранице в Херсонской области, пока нет серьезных угроз, хотя они также испытывают ухудшение самочувствия и видят влияние на окружающую среду," - отметил он.

Все КПВВ продолжают работать в штатном режиме.

"Мы готовы оказать помощь гражданам, которые, спасаясь от этой напасти, захотят приехать из оккупированного полуострова на материковую Украину," - отметил он.