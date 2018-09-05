Украина На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников

2018-09-05 12:43 102

На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы первые случаи отравлений пограничников, работающих в непосредственной близости от завода "Крымский титан". 

"Наши медики регулярно интересуются состоянием здоровья наших пограничников, несущих службу в непосредственной близости от этого завода. Были жалобы на самочувствие, это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять. Таких людей заменяют на службе, дают им возможность отдохнуть и тщательно обследуют", - сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире "112 Украина".

Официально сообщается, что для граждан Украины, которые проживают на админгранице с аннексированным Крымом, выбросы завода по-прежнему не представляют угрозы.

"Принципиально ситуация не изменилась. Ветер продолжает дуть в глубину оккупированного полуострова, поэтому для граждан Украины, проживающих на админгранице в Херсонской области, пока нет серьезных угроз, хотя они также испытывают ухудшение самочувствия и видят влияние на окружающую среду," - отметил он.

Все КПВВ продолжают работать в штатном режиме.

"Мы готовы оказать помощь гражданам, которые, спасаясь от этой напасти, захотят приехать из оккупированного полуострова на материковую Украину," - отметил он.

Еще по теме

У Гройсмана уверяют, что угрозы "титанового отравления" в Херсонской области нет

2018-09-05 13:44 9

Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму

2018-09-05 11:42 159

фото Титановая катастрофа в Армянске: Стало известно, чем, когда и как был отравлен воздух в оккупированном Крыму

2018-09-05 10:13 294

В Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем - Чубаров

2018-09-04 21:00 576

Еще новости в разделе "Украина"

У Гройсмана уверяют, что угрозы "титанового отравления" в Херсонской области нет

2018-09-05 13:44 9

На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников

2018-09-05 12:43 102

Осужденный за похищения и пытки майдановцев пошел на сделку - отсидит менее 2 месяцев

2018-09-05 12:15 123

Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму

2018-09-05 11:42 159
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

У Гройсмана уверяют, что угрозы "титанового отравления" в Херсонской области нет 2018-09-05 13:44 9
На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников 2018-09-05 12:43 102
Осужденный за похищения и пытки майдановцев пошел на сделку - отсидит менее 2 месяцев 2018-09-05 12:15 123
Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму 2018-09-05 11:42 159

Лента

13:44 У Гройсмана уверяют, что угрозы "титанового отравления" в Херсонской области нет
13:16 В Instagram и Facebook произошел наиболее масштабный сбой за последнее время
12:43 На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников
12:15 Осужденный за похищения и пытки майдановцев пошел на сделку - отсидит менее 2 месяцев
11:42 Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму
11:14 Гривна быстро дешевеет - Нацбанк обновил курсы основных валют
КАРТА 10:41 Что сейчас происходит в зоне ООС - на Донбассе применили ракетные комплексы
фото 10:13 Титановая катастрофа в Армянске: Стало известно, чем, когда и как был отравлен воздух в оккупированном Крыму
09:40 Гройсман заявил, что повышение тарифов на газ в октябре неизбежно
видео 09:12 Спикер Рады Парубий в прямом эфире напомнил вкладе Гитлера в развитие демократии