Курьезы фото Дочь осужденного в США политтехнолога Пола Манафорта через суд сменила фамилию

2018-09-06 15:14 81

Дочь бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта изменила свою фамилию , чтобы отделить себя от "общественного восприятия".

"Дочь Манафорта Джессика подала документы в нью-йоркский суд, чтобы законно изменить фамилию", - сообщает Telegraph.

По данным СМИ, 36-летняя Джессика работает в сфере кино и взяла девичью фамилию своей матери - Бонд.

По ее словам, это больше подходит ее профессии. Она уже начала использовать фамилию Бонд и в контракте ее нового фильмы "Розы" она записана как Джессика Бонд.

Напомним, в США Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Среди них - уклонение от уплаты налогов, недекларирование иностранных банковских счетов, как требует того закон, и банковское мошенничество.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 млн долл., однако официально он задекларировал 14 млн долл. доходов за 2010-2014 годы.

Ранее следственная группа представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и "Оппозиционным блоком".