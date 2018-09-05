Немецкий автогигант BMW принимает заказы на электрический кроссовер iX3, производство которого начнется тольнко в 2020 году.
Предварительные продажи начнутся с Норвегии. Уже сейчас норвежцы могут зарезервировать место в очереди на покупку, уплатив 15 тысяч крон (около 50 тысяч гривен).
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Прототип электрокроссовера BMW iX3 был представлен весной в Пекине. По нему в компании планируют через два года запустить серийное производство.
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Электрокроссовер построен на платформе X3 и оснащен силовой установкой с блоком eDrive. Одного заряда BMW хватит на 400 километров. От специальной высокоскоростной 150-киловатной станции аккумуляторы заряжаются полностью всего за полчаса.
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