Политика Вашингтон обвинил РФ и Китай в саботаже ядерной сделки по Северной Корее

2018-09-07 17:31 210

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия и Китай своими действиями мешают решать ядерную проблему Северной Кореи. 

"Россия и Китай продолжают создавать проблемы, в том числе в работе комитета 1718 (по соблюдению санкций против КНДР)", − заявила на пресс-конференции, посвященной председательству США в Совбезе.

При этом она указала, что США и Южная Корея "продолжают контактировать по санкциям против КНДР" и "будут продолжать консультироваться по вопросу денуклеаризации".

Ранее постпред США при ООН заявила, что Россия выдала разрешения на работу нескольким тысячам граждан КНДР и тем самым нарушила санкционные резолюции Совбеза ООН по Северной Корее.

Напомним, Россия заблокировала принятие доклада по Северной Корее в Совете Безопасности ООН.

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Политика

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