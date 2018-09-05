Мир Отравление Скрипалей: появились фото подозреваемых россиян

2018-09-05 18:00 243

 

Также стало известно, как британские правоохранители смогли их обнаружить

Граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, удалось засечь благодаря камерам наблюдения на одной из улиц Солсбери. Об этом написал журналист ВВС Дэниел Сандфорд в Twitter, опубликовав фото россиян.

"Подозреваемые попали на запись камеры видеонаблюдения на Уилтон-Роуд в воскресенье незадолго до нападения", – написал он.

 

Напомним, сегодня прокуратура Британии назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей. Британские правоохранители заявили, что Боширову и Петрову сообщено о подозрении в покушении на экс-агента российских спецслужб и его дочь. Как известно, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Однако уже в мае Скрипаля выписали из больницы. 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу. В начале августа Госдеп США ввел новые санкции против России за отравление Скрипалей, оторые вступили в силу с 22 числа.

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