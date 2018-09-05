Политика В КГГА рассказали, что нужно для переименования улицы Кудри в честь Маккейна

2018-09-05 20:00 78

 

Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив заявил, что для переименования улицы Ивана Кудри в Киеве в честь американского сенатора Джона Маккейна необходимо провести общественные обсуждения.

В эфире телеканала 112 Украина Прокопив сообщил, что на сайте КГГА зарегистрировано 11 соответствующих петиций.

"Есть определенная процедура, безусловно, мы будем ее придерживаться. Речь идет о том, что должны быть общественные обсуждения, требуется согласие от родственников", - сказал он.

Напомним, 3 сентября президент Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к Киевскому городскому совету с инициативой о переименовании улицы Ивана Кудри в честь сенатора США Джона Маккейна.

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