Украина Во сколько обойдется украинцам проезд по платным дорогам

2018-09-05 21:30 237

В нашей стране собираются ввести тариф за проезд по, так называемым, «платным дорогам». Учитывая катастрофическое состояние современных дорог и «высокую квалификацию» «Укравтодора», деньги собираются брать непонятно за что. Правда, тут же ссылаются «на опыт европейских стран», забывая при этом, что наши самые лучшие «автобаны» едва тянут на сельские дороги, в той же Германии или Норвегии.

По сведениям Национальной энциклопедии строительства ProfiDom.com.ua, портал UBR сообщил о предполагаемых ценах на платные украинские дороги, которые озвучил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Стоимость одного километра проезда по платным автобанам в Украине может составить 20-70 евроцентов (6,61-23,15 грн).

По словам Омеляна, в европейских странах с платными автобанами стоимость километра проезда варьируется в пределах 20-70 евроцентов. Окончательная стоимость проезда по платным дорогам, говорит Омелян, будет известна после проведения тендера и определения компании-победителя.

Глава Мининфраструктуры также обратил внимание на то, что стоимость проезда по платным дорогам в Китае - примерно 20 евроцентов, тогда как в Европе - 50-70 евроцентов. Омелян также анонсировал строительство отрезка между Львовом и Краковцем.

«Это должна быть платная дорога. И я надеюсь на то, что, если тендер пройдет успешно, мы будем иметь начало строительства уже в 2019 году», - добавил глава Мининфраструктуры.

Как известно, в Украине появится первая концессионная дорога. Планируемое строительство автомобильной дороги Львов - Краковец должно стать первой в Украине концессионной дорогой. «Укравтодор» провел значительную работу над ошибками предыдущих попыток реализовать концессионные дороги.