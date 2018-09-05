Мир Врачи объяснили, почему смертельно опасно жарить мясо на мангале

2018-09-05 22:00 228

Учёные из Оксфордского университета провели исследование, которое показало, что увлечение барбекю может оказаться смертельно опасным пристрастием. Каждые 10 лет люди, занимающиеся приготовлением мясных и прочих блюд на мангале или гриле, увеличивают риски развития различных сердечных заболеваний на 3%.

Как выяснилось, в группу риска попадают все граждане, использующие в качестве топлива для приготовления пищи уголь, древесину или древесный уголь хотя бы раз в неделю. Однако исследование также показало, что риски развития сердечных болезней вполне обратимы, если вместо твёрдых видов топлива мясо или другие продукты будут приготавливаться на электрической плите или на газу.

Специалисты подчеркнули, что при приготовлении блюд на открытом огне с использованием указанных видов топлива высвобождает токсичные химические соединения, влияющие также на развитие рак лёгких, кожи и мочевого пузыря.

Эксперты советуют воздержаться от слишком частого приготовления шашлыка, заменив привычки на их более здоровые варианты.

