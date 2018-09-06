Украина В Одессе известному волонтеру Андрею Вагапову прострелили обе ноги

2018-09-06 10:41 279

В Одессе на ул. Высоцкого в Суворовском районе произошла стрельба, в результате которой был ранен в обе ноги мужчина.

По данным нацполиции, пострадавшего с ранением обеих ног доставили в больницу, ему оказана медпомощь, сейчас угрозы его жизни нет.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полицейские продолжают осмотр места происшествия. Меры по установлению лиц злоумышленников продолжаются.

Как выяснили местные СМИ, ранения получил известный одесский волонтер Андрей Вагапов.

"Его жизни на данный момент ничего не угрожает. Его госпитализировали и сделали рентген, зафиксировано два ранения из неизвестного оружия, скорее всего, травмата", - заявил советник главы ГУНП Руслан Форостяк.

Сам Вагапов в Facebook подтвердил факт нападения, заявил, что ему стало хуже, открылось кровотечение. В ближайшее время останется в клинике.

"Еще и сознание потерял. Оставили в больнице", - написал Вагапов.