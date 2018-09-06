В США приняли закон, позволяющий вводить санкции в ответ на кибератаки

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США.
Как указано в документе на сайте американского Конгресса, такие меры безопасности нацелены на защиту предстоящих выборов в стране, чтобы обезопасить важные объекты инфраструктуру от "спонсируемой иностранными государствами злонамеренной кибератаки".
Конгрессмены упомянули осуществленные Россией разрушительные атаки NotPetya и WannaCry, которые нанести ущерб на миллиарды долларов в Украине, Европе, Америке и Азии.
Инициатива предусматривает, что президент Дональд Трамп сможет отклонить наложение санкций в каждом отдельном случае на срок не более года.
Полностью отказаться от санкций он сможет только в случае подтверждения важности такого решения для экономики или национальных интересов США.