Украина Авто на немецких «бляхах» в Украине: какие проблемы ждут владельцев

2018-09-06 22:00 315

По данным ГФС, Польша, Литва и Германия стали лидерами по числу ввезенных в Украину авто на европейских номерах. Как выяснилось, именно немецкие машины могут преподнести своим незадачливым владельцам неприятные сюрпризы.

Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, передает «Слово и Дело».

«Купите в Германии, но предложите условному Фрицу или предпринимателю, который перепродает или берет под реализацию автомобили, оставить авто на немецкой регистрации. А они вам скажут: «Ни за что!». Так как не захотят ежегодно за авто на немецкой регистрации платить транспортный и экологический сбор (автоматически списывается с карты владельца авто), не говоря уже о страховке и ТО. Они захотят продавать вам авто, но снять его с немецкой регистрации, чтобы не платить налоги», – отметил Назаренко.

Не совсем понятно, почему же тогда отечественная фискальная служба включает авто с немецкой регистрацией в топ-3 машин на еврономерах, добавил эксперт.

По его мнению, ГФС ошибается и нет одновременно.

«При ввозе «бляхи» на немецких номерах в Украину она действительно стоит на немецкой регистрации, и ГФС это фиксирует. Вот только через пять минут после ввоза немецких «блях» госномер Германии снимают с авто, вешают на его место копию-подделку, а оригинальный номер возвращают в Германию», – уточнил он.

Специалист пояснил, что согласно немецкому законодательству, сдача регистрационных номерных знаков соответствующим органам является обязательным условием снятия автомобиля с регистрации после продажи.

«Вот и получается, что ГФС говорит правду, что Германия входит в топ-тройку, но ГФС ведь не может знать, что практически все «бляхи» на немецких номерах (на самом деле, на поддельных немецких номерах) вообще не «авто на иностранной регистрации», так как в Германии их сняли с учета, сдав номерные знаки, и этих авто уже по документам не существует», – резюмировал Олег Назаренко