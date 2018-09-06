Мир Рубль "рухнул" на торгах, доллар и евро обновили локальные рекорды

2018-09-06 18:30 372

 

Курс доллара поднялся до 69,2 рублей, а евро превысил отметку в 80,5. Рубль падает на фоне возможного введения новых антироссийских санкций.

В ходе торгов на российское бирже в четверг, 6 сентября, евро и доллар обновили максимумы за два с половиной года.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16:17 повышался на 90 копеек - до 69,15 рубля, курс евро - на 1,08 рубля и равнялся 80,47 рубля. В ходе торгов евро поднимался до 80,52 рубля - максимума с марта 2016 года, доллар - до 69,2 рубля - максимума с апреля 2016 года.

При этом официальный курс евро к рублю вырос на 23,23 копейки - до 79,3685 рубля, курс доллара уменьшился на 21,23 копейки - до 68,2505 рубля, следует из данных Банка России.

Как пишет Интерфакс, рубль резко ускорил падение после того, как на рынок вышли участники американской сессии. Игроки активизировали распродажи рублевых активов на фоне продолжающихся слушаний в Конгрессе США, посвященных теме возможного вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с делом Скрипалей.

Отметим, предыдущий крупный обвал рубля произошел 13 августа. Тогда доллар превысил отметку в 68 рублей, а курс евро к рублю вырос до 77,9 рублей.

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