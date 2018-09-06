Украина В Украине появилась новая схема с еврономерами: как обманывают водителей

2018-09-06 21:00 180

 

В Украине ушлые перегонщики авто на еврономерах обещают не только "классную машину по цене Lanos", но и якобы возможность законно пользоваться авто благодаря "длительному транзиту" и даже не пересекать границу.

Причем в действующем законе нет ни слова о подобных "возможностях".

Лжепредприматели заявляют, что машины ввозит из Литвы в режиме "длительного транзита" и поэтому "кататься" можно неограниченное время. Пересекать границу раз в год не придется.

В украинском законодательстве нет ни слова о подобной возможности. Юрист Ольга Николаенко, которая специализируется на таможенном законодательстве, поясняет: подобные предложения – "развод лоха" и мошенничество. "Не существует "длительного транзита" при котором не нужно будет пересекать границу", - поясняет юрист.

Согласно закону, больше 10 дней использовать машины без украинской регистрации могут только иностранцы и не больше года. Более того, спустя два месяца после того как автомобиль пересек границу, его необходимо зарегистрировать в Сервисном центре МВС. Лжепредприниматели оформляют авто на литовские фирмы, а украинцам, которые заплатили за машину, выдают доверенности.

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