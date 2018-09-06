Украина В Украине может вспыхнуть эпидемия пострашнее кори

2018-09-06 20:00 306

 

32 тысячи украинцев заболели корью за неполных два года. 6 взрослых и 12 детей умерли. Кроме того, в Украине уже зарегистрировано четыре случая дифтерии. Инфекционисты прогнозируют, что это начало новой вспышки. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Эпидемиологи говорят, корь - малое бедствие, настоящее начнется со вспышкой дифтерии: "Представьте, что из детей, рожденных в 2016 году, у нас только 19% от всех новорожденных защищены от дифтерии. Если будут случаи, как вы думаете, насколько легко будет распространяться болезнь? Это только один год. А у на таких лет 10".

Последний раз дифтерия свирепствовала в 1990-х. Тогда заболели 20 тысяч человек, около 700 умерли. Инфекционист Андрей Сницар спасал тогда больных. Говорит, пациент проходит 9 кругов ада. Риск смерти – чрезвычайно высокий.

Дифтерия поражает почки, сердце, нервную систему. На спасение от дифтерии есть считанные часы. Если сыворотку ввести поздно - смерть. Единственная защита от дифтерии - прививки, вакцины достаточно. Взрослые должны обновлять защиту каждые 10 лет.

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