Политика "Конец дружбе": стало известно, когда Украина сообщит РФ о непродлении договора

2018-09-06 21:30 123

До 30 сентября Украина официально уведомит Россию о нежелании пролонгировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом в четверг, 6 сентября, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил президент Петр Порошенко.

Глава государства напомнил, что срок действия договора истекает 31 марта 2019 года и, чтобы он не продлился автоматически, до 30 сентября Украина должна сообщить РФ о его прекращении. "Чтобы он не продолжился автоматически, до 30 сентября должны официально сообщить Россию о нашем нежелании его пролонгировать. В кратчайшие сроки направим ноту российской стороне", – заявил Порошенко.

Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе с Россией в 1998 году. Согласно договору обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим гражданам. Кроме того, обе стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.