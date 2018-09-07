Украина КАРТА Школьное перемирие: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-09-07 10:11 225

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - потерь среди украинских военнослужащих нет. 

"При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял", – сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, прицельный огонь велся из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Осуществлялись обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорское, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", – отметили в штабе ООС.

Там добавили, что с начала текущих суток сепаратисты пять раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. "При этом, грубо нарушив условия "школьного" перемирия, по позициям вблизи Крымского огонь велся с применением артиллерии" – подытожили в штабе ООС.

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