Инвесторы Tesla подали в суд на Илона Маска - обвиняют в биржевых махинациях

Инвестор Эндрю Лефт, основатель и глава аналитической компании Citron Research, подал в федеральный суд штата Калифорния иск к главе Tesla Илону Маску, обвинив его в биржевых манипуляциях.
Напомним, в августе Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене 420 долларов за каждую и подтвердил финансовую возможность для осуществления такой операции. Однако на фоне критики и после переговоров с акционерами и членами совета директоров Маск заявил, что компании лучше оставаться публичной.
Как сообщает CNBC, в иске утверждается, что Маск, объявив о намерении сделать компанию полностью частной, преследовал целью манипулировать стоимостью акций Tesla на биржевом рынке.
Лефт уверен, что глава Tesla намеренно опубликовал недостоверную информацию о наличии у него средств для такой операции с целью ввести инвесторов в заблуждение.
"Мы считаем, что Маск пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение твитов, чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости", − отметил адвокат Майкл Канти.
Ранее группа акционеров Teslа подала в суд против Маска за твит о возможном выкупе компании.