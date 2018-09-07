Политика В ЕС совсем не оценили инициативу Порошенко срочно изменить Конституцию

2018-09-07 13:14 225

Реагируя на намерение президента Украины Петра Порошенко о закреплении евроатлантической интеграции в Конституции - власти Брюсселя не считают, что сейчас актуально говорить даже о перспективе членства Украины в Евросоюзе.

А говоря о членстве в НАТО, речи о Плане действий относительно членства Украины (ПДЧ) "и близко не идет".

Как сообщает DW, с одной стороны, инициатива Порошенко значительного внимания не привлекла. Возможно, причина и в том, что она пока еще на ранних этапах. С другой стороны, даже те, кто поддерживает европейскую и евроатлантическую перспективу для Украины, восприняли идею изменения Конституции без большого энтузиазма.

"Мы убеждены, что большинство людей смотрит в направлении Европы. И мы имеем это убеждение независимо от того, закреплено это в Конституции или нет", - заметил представитель фракции Европейской народной партии постоянный докладчик Европарламента относительно Украины Михаэль Галер.

Но для Галера является вопросом, есть ли необходимость закреплять такое желание в Основном законе.

Его коллега, социал-демократ Кнут Флекенштайн называет безоговорочным правом украинцев решать, что прописывать в своей Конституции.

"Впрочем, я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах о завтра сосредоточивались на сегодняшней работе. Есть достаточно работы, чтобы сначала имплементировать соглашение об ассоциации", - замечает член комитета Европарламента по иностранным делам.

Евродепутат Ребекка Хармс из фракции Зеленых называет Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной "чрезвычайно важным" шагом. "

Реализация того, о чем уже договорились, является путем, которым Украина в конце концов сможет добиться членства в ЕС", - настаивает член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной в интервью DW.

По мнению Хармс, Украина сейчас нуждается в других "больших" решениях. Например, необходим новый закон о выборах.

"Реформа избирательного права стабилизировала бы демократию в Украине и укрепила бы фундамент для курса на Евросоюз", - говорит политик из Германии.

Галер напоминает, что часто случается, когда реальность отличается от Конституции. Поэтому недостаточно просто иметь "хороший текст". "Я хотела бы той реальности, которая приведет Украину к ЕС и НАТО. Она будет только тогда, когда основополагающие демократические и институциональные реформы будут необратимыми", - подчеркивает депутат.

В пресс-службе НАТО на запрос DW лишь указали на декларацию саммита в Брюсселе, в частности на такую цитату в ней: "Мы незыблемы в нашей поддержке права Украины решать свое будущее и внешнюю политику самостоятельно и без вмешательства извне. В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО, мы верны нашим решением, принятым на саммите в Бухаресте".

Порошенко неоднократно заявлял, что хотел бы провести референдум относительно членства в НАТО. Михаэль Галер предостерегает: в Европе уже не раз случались ситуации, когда референдумы становились площадкой для высказывания недовольства властью.

"Если люди недостаточно довольны правительством, то какой бы вопрос этот правительство не поставил, люди сперва говорят "Нет!", - объясняет депутат.

Но есть риски даже и без проведения референдума. Галер выражает надежду, что в Верховной Раде во время голосования во втором чтении найдутся 300 голосов "за".

"Если же не найдутся, то это выставит в негативном свете истинное позиционирование (относительно поддержки европейской и евроатлантической интеграции в Украине)", - предупреждает немецкий политик.