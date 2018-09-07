Политика США предупредили, что диктатор Асад срочно готовится использовать химоружие

2018-09-07 14:15 144

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри заявил, что существует "множество доказательств" того, что сирийские правительственные войска готовятся использовать в провинции Идлиб химоружие.

Как сообщает Reuters, чиновник не объяснил, о каких конкретно доказательствах идет речь.

"Я весьма уверен, что у нас есть очень серьезные причины делать подобные предупреждения", - отметил Джеффри.

Он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб как "необдуманную эскалацию".

По словам Джеффри, наступление сирийских и российских войск на Идлиб, а также применение химического оружия может привести к большому потоку беженцев в Турцию.

Напомним, судьба Идлиба будет решаться сегодня, 7 сентября на встрече сторонников Асада - России и Ирана, а также союзника повстанцев - Турции. 

Еще по теме

видео ВВС Израиля на низкой высоте вошли в воздушное пространство Сирии

2018-09-05 14:45 477

МИД Франции неожиданно признал победу диктатора Асада в Сирии

2018-09-04 09:11 393

Москва пытается запугать США о готовящимися химическими атаками в Сирии

2018-08-30 12:45 471

Армия Турции готова провести масштабную военную операцию в Сирии

2018-08-13 10:11 690

Еще новости в разделе "Политика"

США предупредили, что диктатор Асад срочно готовится использовать химоружие

2018-09-07 14:15 144

Из партии Садового за рейдерские решения выгнали четверых депутатов

2018-09-07 13:46 141

В ЕС совсем не оценили инициативу Порошенко срочно изменить Конституцию

2018-09-07 13:14 222

Рада увольняет министра Реву, заявившего, что украинцы слишком много едят

2018-09-07 12:45 414
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

США предупредили, что диктатор Асад срочно готовится использовать химоружие 2018-09-07 14:15 144
Из партии Садового за рейдерские решения выгнали четверых депутатов 2018-09-07 13:46 141
В ЕС совсем не оценили инициативу Порошенко срочно изменить Конституцию 2018-09-07 13:14 222
Рада увольняет министра Реву, заявившего, что украинцы слишком много едят 2018-09-07 12:45 414

Лента

фото 15:45 Скоростная трасса Днепр-Запорожье открыта после первого в ее истории капремонта
фото 15:16 МИД поймали на фейке - Херсонский арбуз, оказался американским рекордом 2013 года
14:42 Появилась новая схема мошенничества с еврономерами: как "кидают" водителей
14:15 США предупредили, что диктатор Асад срочно готовится использовать химоружие
13:46 Из партии Садового за рейдерские решения выгнали четверых депутатов
13:14 В ЕС совсем не оценили инициативу Порошенко срочно изменить Конституцию
12:45 Рада увольняет министра Реву, заявившего, что украинцы слишком много едят
12:13 Инвесторы Tesla подали в суд на Илона Маска - обвиняют в биржевых махинациях
11:44 Впервые за несколько недель доллар и евро немного подешевели - точный курс
фото 11:12 Киберполиция нашла мошенников, продававших фальшивые билеты на концерт Imagine Dragons