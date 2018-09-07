Политика США предупредили, что диктатор Асад срочно готовится использовать химоружие

2018-09-07 14:15 144

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри заявил, что существует "множество доказательств" того, что сирийские правительственные войска готовятся использовать в провинции Идлиб химоружие.

Как сообщает Reuters, чиновник не объяснил, о каких конкретно доказательствах идет речь.

"Я весьма уверен, что у нас есть очень серьезные причины делать подобные предупреждения", - отметил Джеффри.

Он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб как "необдуманную эскалацию".

По словам Джеффри, наступление сирийских и российских войск на Идлиб, а также применение химического оружия может привести к большому потоку беженцев в Турцию.

Напомним, судьба Идлиба будет решаться сегодня, 7 сентября на встрече сторонников Асада - России и Ирана, а также союзника повстанцев - Турции.