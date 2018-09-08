В аэропорту "Борисполь" снова застряли 170 туристов

В терминале международного аэропорта "Борисполь" снова застряли туристы. 170 человек вынуждены ожидать рейс в турецкий Бодрум, который был перенесен на сутки.
Как сообщил OBOZREVATEL очевидец, самолет рейса BAY 2081 авиакомпании Bravo должен был вылететь в Бодрум в пятницу, 7 сентября, в 13:30. Однако рейс был отложен до 12:00 субботы, 8 сентября.
Туроператором является скандальный JoinUp, с которым связан не один подобный инцидент прошедшим летом. При этом представитель перевозчика на связь с туристами не выходит. Людям не предоставили питание, также никто их не расселил в гостиницах.